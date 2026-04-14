Kent Farrington (USA) beendete das Longines FEI Jumping World Cup™ Finale so, wie er es begonnen hatte: mit einem Sieg. Farrington sicherte sich in der Dickies Arena in Fort Worth, Texas, mit einem fehlerfreien Ritt im Finalparcours auf seinem seit fünf Jahren bestehenden Partner Greya seinen ersten Weltcup-Titel.
Er beendete den Wettbewerb mit nur vier Strafpunkten aus drei Wettkampftagen und vier Runden. Daniel Deusser (GER) wurde mit Otello de Guldenboom und sieben Strafpunkten Zweiter, gefolgt von Katie Dinan (USA) und Out of the Blue SCF mit neun Strafpunkten.
„Das Weltcup-Finale ist etwas Besonderes für mich, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich hatte keinen Zugang zu hochkarätigen Turnieren, aber wir hatten Videoaufzeichnungen vom Weltcup-Finale, die ich mir jedes Jahr angesehen habe“, sagte Farrington. „Ich habe es so oft angeschaut, dass ich die Kassette irgendwann komplett durchgehört habe. Deshalb ist es für mich etwas ganz Besonderes, heute hier zu stehen und zu gewinnen, und ich bin sehr stolz, meinen Namen auf dem Pokal zu sehen.“
Farrington dominierte den Wettbewerb von Anfang bis Ende. Er gewann die erste Runde mit Toulayna und anschließend auch das Stechen der zweiten Runde mit Greya. „Ich möchte betonen, dass ich zwei Pferde geritten bin, die mir diesen Sieg ermöglicht haben. Ohne Toulayna am ersten Tag, die ebenfalls gewonnen hat, wäre das nicht möglich gewesen“, sagte er. „Ich habe zwei außergewöhnliche Stuten, und sie haben mir die Chance gegeben, diesen Titel zu gewinnen.“
Die dritte Runde am Sonntag – reserviert für die 30 besten Athleten nach den ersten beiden Runden – war so spannend, wie es der Sport nur bieten kann. Parcoursdesigner Anderson Lima (MEX) schuf mit seinen kunstvoll gestalteten, farbenfrohen und technisch anspruchsvollen Parcours die perfekte Grundlage für einen nervenaufreibenden Finaltag.
Dinan, René Dittmer (GER) und Richard Vogel (GER) verbesserten sich mit beeindruckenden fehlerfreien Runden in der Rangliste, während der dreimalige Weltcupsieger Steve Guardat (SUI) und Kevin Staut (FRA) jeweils einen Abwurf hinnehmen mussten.
Farrington ging mit mehr als einem Abwurf Vorsprung in den Parcours, doch als am sechsten Hindernis ein Brett fiel, lag er nur noch drei Strafpunkte vor Deusser. Die besten 20 erreichten den zweiten und letzten Umlauf, der mit weiteren Herausforderungen verbunden war, Dinan blieb erneut fehlerfrei, und Deusser sicherte sich mit einer weiteren fehlerfreien Runde die besten Chancen auf seinen zweiten Karrieretitel. „Meine Erwartungen waren hoch. Deshalb bin ich ja hier“, sagte Deusser, der Titelverteidiger von 2014. „Ich hatte einen sehr guten Start am ersten Tag, aber ein Abwurf hat mich am zweiten Tag etwas zurückgeworfen. Heute hat Otello de Guldenboom wirklich alles gegeben. Er hat sein Bestes gezeigt, und ich bin sehr stolz auf ihn.“
Mit Material der PM der FEI
Foto Copyright: FEI/Shannon Brinkman
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