Wie Ingrid Klimke auf Ihren Social Media-Kanälen mitteilt, wird sie ihre Nummer eins im Stall, den 15-jährigen Westfalen-Hengst Vayron, nicht bei den Deutschen Meisterschaften in Balve an den Start bringen.
Der Hengst ist verletzungsbedingt ausgefallen und noch nicht wieder fit.
Ursprünglich hatte Ingrid Klimke mit Vayron auch schon beim Hamburger Derby starten wollen, war aber dann mit der Stute First Class in den Norden gefahren.
Ob das Aus für den Start in Balve auch das Aus für eine mögliche WM-Teilnahme bedeutet, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Generell ist es so, dass Balve eine der beiden Pflicht-Sichtungen für den Dressurkader auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften im August in Aachen ist.
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