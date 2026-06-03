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Kein DM-Start in Balve für Denoix

admin

Big blow für Katharina Hemmer. Ihr Start mit ihrem Top-Pferd Denoix bei den heute beginnenden Deutschen Meisterschaften in Balve (zugleich 1. Pflicht-Sichtung für die Weltmeisterschaften in Aachen) fällt aus.

Denoix hatte – wie die Deutsche FN mitteilt – heute Morgen ein dickes Bein und kann demzufolge nicht an den Start gehen. Auch Bundestrainerin Monica Theodorescu bedauert dies sehr: “Die Gesundheit des Pferdes hat immer oberste Priorität, daher hat Katharina ihre Teilnahme direkt abgesagt. Es ist sehr schade, da die beiden top im Training sind.”

Inwieweit sich dies auf eine mögliche Nominierung von Katha Hemmer für die Weltmeisterschaften auswirken wird, kann gegenwärtig noch nicht beurteilt werden.

Photo: Copyright bmp – J. Stils
Mit Material der Deutschen FN.

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