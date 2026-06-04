Das Longines Balve Optimum – die Deutschen Meisterschaften Dressur, Springen und Para-Dressur – sind für die Dressurreiter die erste Pflichtsichtung auf dem Weg zur WM in Aachen im August.
Heute ging es im Grand Prix de Dressage um eine erste Standortbestimmung. Wie erwartet, siegte Isabell Werth mit ihrem Top-Pferd Wendy de Fontaine und einem Ergebnis von 81,24% mit einigem Abstand vor Frederic Wandres mit seinem Routinier Bluetooth OLD (76,56%).
Hinter dem deutschen Top-Duo Werth & Wandres wurde es dann interessant. Wer würde – in Abwesenheit von Katha Hemmer / Denoix und Ingrid Klimke / Vayron (Equi-News berichtete) einen erste Visitenkarte für eine Aachen-Nominierung abgeben?
Auf dem dritten Rang fanden sich gleich zwei kommende Spitzenduos wieder: zunächst Isabell Werth, die ihren up-and-coming Superstar Viva Gold ebenfalls mit nach Balve gebracht hatte und die immer stärker auftretende Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl (jeweils 76,52%).
Auf den Rängen dahinter gab es dann ein enges Rennen:
5: Semmieke Rothenberger / Farrington (74,00%), 6: Raphael Netz / Great Escape Camelot (73,82%), 7: Raphael Netz / Dieudonné (72,34%), 8: Tobias Nabben / Forster (72,14%), 9: Svenja Kämper-Meyer / Amanyara (72,12%), 10: Jessica von Bredow-Werndl / Times Kismet (71,50%)
Isabell Werth hat mitgeteilt, dass sie Wendy de Fontaine am Samstag im Spécial und Viva Gold am Sonntag in der Kür (der erst zweiten seines Lebens) starten wird.
Leave a Reply