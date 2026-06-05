Die Springreiter haben an diesem Wochenende die Qual der Wahl: In St. Gallen findet das CSIO der Schweiz statt, an der Côte d’Azur, konkret: in Cannes lockt die nächste Station der Global Champions Tour und Global Champions League.
Doch der Nationenpreis in der Schweiz lockte die Top-Reiter nach St. Gallen – die Prüfung wurde vom Sponsor Range Rover immerhin mit 250.000 Euro dotiert.
Es siegten die Lokalmatadoren aus der Schweiz mit insgesamt 9 Strafpunkten aus zwei Umläufen – für die Schweiz ritten Markus Fuchs / Lorde (8 / 1), Jason Smith / Picoobello van’t Roosaakker (0 / 0), Alain Jufer / Dante (4 / 12) und Steve Guerdat / Albführen’s Iashin Sitte (4 / 1).
Mit insgesamt 16 Strafpunkten kamen die Nachbarn aus Österreich auf den Silberrang. Hier gingen Felix Koller / Cossinelle (8 / 4), Bianca Babanitz / I will be famous (4 / 4), Katharina Rhomberg / Cuma (0 / 0) und Max Kühner / Count on me an den Start.
Die Reiter von der britischen Insel in der Besetzung Ben Maher / Catelly (19 / 2), Adrian Whiteway / Chacco Volo (2 / 1), Harry Charles / Fighting Phil (0 / 13) und Jack Whitaker / Jack (4 / 8) beendeten den Nationenpreis auf Rang 3 mit insgesamt 17 Strafpunkten.
Für Deutschland hatte Bundestrainer Otto Becker eine Top-Besetzung in die Schweiz geschickt, doch für die deutschen Reiter lief es nicht wirklich rund – sie kamen mit insgesamt 22 Strafpunkten nur auf einen 5. Rang hinter der USA. Marcus Ehning / Coolio, Sandra Auffahrt / Quirici, Rene Dittmer / Cody und Hansi Dreher / Elysium hatten die schwarz-rot-goldenen Farben in St. Gallen vertreten.
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