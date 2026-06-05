Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung mitteilt, hat es bei den Deutschen Meisterschaften Dressur in Balve einen Fieberanfall von Benjamin Werndls Quick Decision gegeben. Der Wallach und seine direkten Boxennachbarn wurden daraufhin vorsichtshalber in den Quarantäne-Bereich gebracht.
Die direkten Boxennachbarn von Quick Decision sind Times Kismet von Jessica von Bredow-Werndl und Gut Wettkam’s Mondrian von Lisa Müller. Die Boxennachbarn sind fieberfrei; die Maßnahme erfolgte lt. der Deutschen FN “präventiv zum Schutz der weiteren Pferde im Turnierbetrieb”.
Alle drei Pferde werden im morgigen Grand Prix Spécial nicht an den Start gehen.
In einem Update informierte die Deutsche FN am heutigen Abend darüber, dass mittels eines Schnelltests Herpes, Influenza und Druse als Ursache des Fiebers bei Quick Decision ausgeschlossen werden konnte. Sicherheitshalber wurden auch Times Kismet und Gut Wettkam’s Mondrian getestet – ebenfalls mit negativem Ergebnis.
Quelle: Pferdesport Deutschland / Deutsche FN
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