Auch wenn es im Jahr 2026 ein wenig aus der Zeit gefallen scheint, so werden bei den Deutschen Meisterschaften Dressur und Springen beim Longines Balve Optimum auch die Deutschen Meisterinnen im Springen der Damen gekürt.
Hier holte sich Laura Klapuhake, mit ihrem erst zehnjährigen Hengst Quizano van’t Merelsnest zum zweiten Mal nach 2017 den Titel. Vorangegangen waren drei Runden und das Stechen der vier Reiterinnen, die in allen Runden fehlerfrei geblieben waren. Die neue deutsche Meisterin ist durchaus erfahren, wenn es um Medaillen geht – sie gehörte mit ihrer Stute Catch me if you can im Jahr 2018 zum deutschen Team, das bei den Weltreiterspielen in Tryon die Bronzemedaille gewann.
Silber ging an die Meisterschafts-Debütantin Britt Roth mit Jeffrey, die im Stechen 0,49 Sekunden mehr als Laura Klaphake benötigte. Justine Tebbel und Cote de Pablo konnten sich über Bronze freuen – und mit ihr freuten sich sicherlich ihr Vater René Tebbel und auch ihr Bruder Maurice. Für Justine Tebbel ist Balve ohnehin ein gutes Pflaster – 2024 gewann sie in Balve Silber
Sarah Nagel-Tornau war die vierte Reiterin im Stechen um die Deutsche Meisterschaft.
Im Sattel des 16-jährigen Balisto (v. Balou du Rouet) kassierte sie allerdings einen Klotz im Stechen.
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