sDie Deutschen Meisterschaften Dressur – Grand Prix Kür beendete Isabell Werth mit ihrer insgesamt 20. (!) Goldmedaille beim nationalen Championat – und schaffte etwas, was vorher noch niemandem gelungen ist: sich in Balve in einem Jahr zwei Goldmedaillen auf zwei verschiedenen Pferden zu erreiten. Isabell Werth hatte nämlich in der Kür ihren Superstar-in-the-making Viva Gold OLD gesattelt.
Zum erst zweiten Mal in seinem Leben tanzte Viva Gold eine Grand Prix Kür – er tat dies mit offenbar bester Laune zu den Klängen von Neil Diamond, u.a. zu ‘Sweet Caroline’. Auch wenn der Vitalis-Sohn der Meinung war, dass man zum Äppeln stehenbleiben muss, so reichte es doch zum Sieg mit 83,65% und somit fast drei Prozenten Vorsprung vor der Silber-Reiterin.
Diese Silbermedaille in der Kür und damit die erste Medaille im Seniorenlager ging an die 26-jährige Semmieke Rothenberger im Sattel ihres 16-jährigen niederländischen Wallachs Farrington (v. Jazz) – zu den Klängen u.a. von ‘Celebrate’ gab es 80,88%.
Über Bronze freute sich Raphael Netz mit Great Escape Camelot und einem Ergebnis von 79,03%.
Für den Nationenpreis in Hagen Anfang Juli (und damit die zweite Pflichtsichtung der Dressurreiter) nominierte der Dressurausschuss das folgende Team:
Isabell Werth mit Wendy de Fontaine (Reserve: Viva Gold) / Frederic Wandres mit Bluetooth OLD / Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl und Semmieke Rothenberger mit Farrington. Reservereiter ist Raphael Netz.
Foto: Copyright bmp – J. Stils
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