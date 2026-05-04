Im Shanghai Juss International Equestrian Centre trafen sich 40 der weltbesten Springreiterinnen und Reiter zum Longines Grand Prix, der mit einem Preisgeld von über Euro 630.000 Euro lockte.
Am Ende des 13-köpfigen Stechens war es Nicola Philippaerts, der im Sattel seiner 16-jährigen Stute Katanga v.h. Dingeshof (Foto oben) seine Nullrunde in 45,31 Sekunden in die Arena zauberte – eine Zeit, die nicht mehr zu unterbieten war und für Philippaerts nicht nur Punkte im Gesamtranking der Longines Global Champions Tour bedeutete, sondern auch noch den Sieger-Anteil am Preisgeld in Höhe von über 204.000 Euro.
Nach einer bilderbuchmäßigen Stechrunde in 47,14 Sekunden kam Marcus Ehning mit seinem Top-Pferd Coolio auf den zweiten Rang. Für Coolio war es der erste Start in einem 1,60m-Springen seit den Playoffs in Prag, und auch Ehning selber war ja einige Zeit mit einer Knieverletzung außer Gefecht und hatte erst beim Saut Hermes im März sein erstes Turnier überhaupt wieder bestreiten können.
Über den dritten Rang freute sich der 24 Jahre junge Franzose Antoine Erman, der mit seinem 12-jährigen KWPN-Hengst Jiamo eine Nullrunde in 48,02 Sekunden zeigte und damit Weltklasse-Routiniers wie Scott Brash mit Hello Chadora Lady (4. Platz), Simon Delestre mit Gatsby du Tillard (Rang 5) oder Christian Ahlmann mit Applebridge Tag (Sechste) hinter sich lassen können.
Im GCT-Gesamtranking liegt nach drei Stationen Katrin Eckermann mit 77 Punkten vor dem punktgleichen Simon Delestre an der Spitze, Dritter ist der Italiener Piergiorgio Bucci mit 75 Punkten.
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