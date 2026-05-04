Der Preis der Nationen der Springreiter – heuer aufgrund der anstehenden Weltmeisterschaften nicht in Aachen, sondern in Mannheim – litt extrem unter der zeitgleich stattfindenden Global Champions Tour in Shanghai.
Und während die Springsport-Spezialisten, die ziemlich weit vorne in der Weltrangliste stehen, im Shanghai Juss International Equestrian Centre um Siege und Platzierungen kämpften, war der Weg frei für die anderen.
Am Ende siegte das deutsche Team, bei dem Bundestrainer Otto Becker auch ‘Anleihen’ bei den ‘Vielseitigen’ machen konnte, die auch im Springsport aktiv sind – neben Stefan Engbers und Gerrit Nieberg gehörten nämlich die Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung und Sandra Auffahrt zum deutschen Team. Die vom ehemaligen deutschen Nationenpreisreiter Peter Weinberg trainierten Belgier kamen auf den zweiten Rang, gefolgt von den seit Januar von Jessica Kürten gemanagten Reitern aus Irland. Hier sind die Ergebnisse:
1: Deutschland / Germany – ttl. 0 points
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