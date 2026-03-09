Dalera ist Mama geworden

Wie Jessica von Bredow-Werndl heute auf ihren Social Media-Kanälen mitteilte, ist ihr Gold-Pferd, die jetzt 19-jährige zweimalige Olympiasiegerin Dalera BB Mutter geworden – sie brachte heute Nacht ein gesundes Stutfohlen zur Welt.

Die kleine Stute, deren Vater Vitalis ist, soll Dolce Vita BB heißen.

Wir wünschen dem Fohlen alles Gute und Jessica von Bredow-Werndl und dem Aubenhausen-Team viel Freude mit ihrer kleinen Gold-Prinzessin.

Mit Material von Instagram: @jessica_von_bredow_werndl

Foto Copyright: privat / @jessica_von_bredow_werndl