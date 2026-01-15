Christian Ahlmann verliert Pferd durch Unfall bei Ankunft in Leipzig

Das Gestüt Zangersheide hat mitgeteilt, dass D’Aganix 2000 Z aufgrund eines Unfalls bei seiner Ankunft auf der Partner Pferd in Leipzig trotz aller Bemühungen der anwesenden Tierärzte eingeschläfert werden musste.

The Zangersheide Stud has announced that D’Aganix 2000 Z after an accident at the arrival at Partner Pferd in Leipzig (Germany) despite all the efforts from the vets on the scene had to be put down.

In einer Pressemitteilung teilt das Gestüt Zangersheide mit:

D’Aganix 2000 Z war ein Ausnahmehengst, der zwei der bekanntesten Hengste des Gestüts Zangersheide vereinte. Geboren 2014 im Gestüt Tony Foriers (Stud 2000), war er der erste gekörte Sohn des schwarzen Prachthengstes Dominator 2000 Z aus einer Tochter von Aganix du Seigneur Z. Schon früh zeigte D’Aganix 2000 Z sein außergewöhnliches Springtalent.

„Dies ist ein unermesslicher Verlust für uns alle“, sagt Judy Ann Melchior (die Leiterin des Gestüts Zangersheide und Lebenspartnerin von Christian Ahlmann – Anm. d. Red.) „D’Aganix 2000 Z war ein ganz besonderer Hengst; er war gutmütig, mutig und überaus talentiert. Er wuchs von klein auf in Zangersheide auf, und ich habe ihn zu einem großartigen Hengst heranwachsen sehen, der alle Erwartungen, die wir an ihn hatten, erfüllte. Er wurde Teil unserer Familie und entwickelte sich zu einem der größten Talente in Christians Stall…..“

In a media statement, the Zangersheide Stud informed:

„D’Aganix 2000 Z was an exceptional stallion who united two of Studfarm Zangersheide’s most iconic stallions. Born in 2014 at the studfarm of Tony Foriers (Stud 2000), he was the first approved son of the black pearl Dominator 2000 Z, out of a daughter of Aganix du Seigneur Z. From an early age, D’Aganix 2000 Z demonstrated that he had inherited world-class jumping talent.



“This is an immeasurable loss for us all,” says Judy Ann Melchior (manager of Zangersheide Stud and life partner of Christian Ahlmann – note of the editor). “D’Aganix 2000 Z was a truly special stallion; he was kind, courageous, and overflowing with talent. He was raised at Zangersheide from a very young age, and I watched him grow into a magnificent stallion who fulfilled every promise we saw in him. He became part of our family and grew into one of the strongest talents in Christian’s stable……“