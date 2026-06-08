Ein weiterer großartiger Sieg für den großartigen Marcus Ehning! Im Sattel seines aktuellen Top-Pferds Coolio, des 13jährigen Holsteiner Wallachs v. Casalito x Quidam de Revel siegte Ehning beim CSIO St. Gallen beim Longines Grand Prix of Switzerland. Der großartige Stilist Ehning benötigte 46,08 Sekunden für seinen fehlerfreien zweiten Umlauf – das konnte kein anderer Reiter mehr erreichen.
Die Österreicherin Katharina Romberg mit Colestus Cambridge, einem 11-jährigen Westfalen-Wallach von Colestus, kam am nächsten an Ehnings Zeit heran – sie benötigte 46,83 Sekunden für ihre Runde und konnte sich somit über den zweiten Rang freuen.
Ehnings Landsfrau Pia Reich wurde Dritte – zusammen mit ihrem Hannoveraner Wallach Löwenherz kam sie ebenfalls fehlerfrei in 50,80 Sekunden durch den zweiten Umlauf.
Nur diese Drei schafften die Nullrunde im zweiten Umlauf – Kevin Staut (FRA) / Exquis (Rang 4) und Annelies Vorsselmans (BEL) / Trezeguet folgten auf den weiteren Plätzen.
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