Philipp Schulze Topphoff geht zu Beerbaum

Wie Ludger Beerbauf auf seinen Social Media Accounts mitteilt, wird Philipp Schulze Topphoff ab April das Team der Beerbaum Stables verstärken.

As Ludger Beerbaum announced on his social media accounts, Philipp Schulze Topphoff will join the Beerbaum Stables team in April.

Der Europameister der Jungen Reiter aus dem Jahr 2019 Philipp Schulze Topphoff verstärkt ab Mitte April das Team der Beerbaum Stables. In Riesenbeck ist er aber jetzt schon kein Unbekannter: er ritt bereits in den Jahren 2023 und 2024 für das Team Riesenbeck International bei der Global Champions League und konnte sich in dieser Zeit bereits über die Global-Etappensiege in Cannes und Mexico sowie den Sieg in der Gesamtwertung in 2023 freuen.

Auch auf der Anlage von Ludger Beerbaum konnte Schulze Topphoff bereits brillieren: Im Jahr 2023 konnte er zwei Mal den Großen Preis von Riesenbeck gewinnen.

Ludger Beerbaum wird wie folgt zitiert: „Wir durften mit Philipp bereits als Teamreiter für das Team Riesenbeck International zusammenarbeiten und haben ihn in dieser Zeit nicht nur als erfolgreichen Sportler, sondern vor allem als starken Teamplayer kennengelernt. Er ist äußerst zielstrebig, arbeitet mit großer Professionalität an seinen Zielen und bleibt dabei immer bodenständig. Genau diese Mischung macht ihn sportlich sowie menschlich zu einer echten Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit und sind gespannt auf die Zukunft. Willkommen im Team, Philipp!“

The 2019 European Champion of Young Riders, Philipp Schulze Topphoff, will join the Beerbaum Stables team in mid-April. He is already a familiar face in Riesenbeck: he rode for Team Riesenbeck International in the Global Champions League in 2023 and 2024, achieving stage wins in Cannes and Mexico, as well as the overall victory in 2023.

Schulze Topphoff has also already shone at Ludger Beerbaum’s facility: in 2023, he won the Riesenbeck Grand Prix twice.

Ludger is quoted as follows: “We already had the opportunity to work with Philipp as a team rider for Team Riesenbeck International and during that time came to know him not only as a successful athlete but above all as a strong team player. He is extremely determined, works toward his goals with great professionalism, and always remains down-to-earth. It is these qualities that make him such an asset to our team, both as an athlete and as a person. We are very much looking forward to our time together and are excited about the future. Welcome to the team, Philipp!“

Mit Material von beerbaum.stables / Photo: Copyright Instagram-Account @beerbaum.stables