Das nennt man einen Auftakt nach Maß. Das Auftaktturnier der diesjährigen Longines Global Champions Tour in Miami Beach beendete Kathrin Eckermann mit dem Sieg im Großen Preis, einem Preisgeld von über 115.000 €, 40 Tour-Punkten und bereits jetzt dem Golden Ticket für den LGCT Super Grand Prix in Riyadh im November.
10 Reiter und 3 Reiterinnen hatten es ins Stechen des ersten Global Champions Tour-Grand Prix der neuen Saison geschafft. Während es für Zoe Hank Conter (BEL) und Zascha Nygaard (DEN) nicht optimal lief (Plätze 11 bzw. 13 mit 8 bzw. 12 Strafpunkten), bewies die 35-jährige Deutsche Kathrin Eckermann, dass Miami Beach ganz sicher eines ihrer Lieblingsturniere ist. Im Sattel von Iron Dames Dialou Blue PS (einer 13-jährigen Stute von Diarado’s Boy x Chacco Blue) sauste Eckermann fehlerfrei in 44,15 Sekunden durch den Parcours – diese Zeit war nicht mehr zu schlagen und Eckermann, die als Vierte ins Stechen gegangen war, holte sich am Strand von Miami nach 2022 und 2023 zum dritten Mal den Grand Prix-Sieg in Miami Beach.
Mit einer Nullrunde in 45,68 Sekunden kam der 24 Jahre junge Brite Jack Whitaker (übrigens ein Sohn des legendären Michael Whitaker) mit Izara des Dames auf den zweiten Rang, der Italiener Piergiorgi Bucci und Pallieter v.d. N.Ranch beendeten das Stechen als Dritte (0 / 46,06 Sek).
Die nächste Station ist in der Zeit 16. – 19. April in Mexiko.
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