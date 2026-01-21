Die US-amerikanische Vielseitigkeitsreiterin Liz Halliday ist wieder daheim. Nach ihrem Sturz im August 2024 in Kentucky und langen Monaten im Krankenhaus und in zwei verschiedenen Reha-Zentren konnte sie kurz vor Weihnachten wieder nach Hause kommen. Dies verkündete Liz Halliday nun auf Social Media.

American eventing rider Liz Halliday is back home. After her fall in Kentucky in August 2024 and many months in the hospital and two different rehabilitation centers, she was able to return home just before Christmas. Liz Halliday announced this on social media.

Am 29. August 2024 änderte sich die Welt von Elisabeth ‚Liz‘ Halliday-Sharp von einem Moment auf den anderen. Die US-amerikanische Vielseitigkeitsreiterin, Jahrgang 1978, stürzte mit ihrem Pferd Shanroe Cooley im Gelände der USEA American Eventing Championships in Kentucky und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Im Krankenhaus musste sie umgehend operiert werden, damit das Gehirn von einer erlittenen Blutung entlastet wurde. Die Blutung in der linken Gehirnhälfte hatte, wie sich herausstellte, als Halliday das Bewusstsein wiedererlangte, allerdings schon Schäden in ihrem Sprachzentrum und Bewegungseinschränkungen an ihrer rechten Körperhälfte verursacht. Nun konnte sie – nach vielen Monaten im Krankenhaus und in Reha-Einrichtungen in Chicago und Dallas kurz vor Weihnachten wieder nach Hause nach Lexington kommen. Ihre Rehabilitation ist noch nicht abgeschlossen (Liz schreibt auf Instagram, dass sie weiterhin an ihrer Sprache und ihrer Mobilität arbeiten muss), aber sie ist überglücklich, endlich die Reha-Einrichtungen verlassen zu können.

Liz Halliday ist seit frühester Jugend risikobewusst. Sie ging bereits als Schülerin nach England und trainierte in dieser Zeit bei Vielseitigkeits-Legende William Fox-Pitt. Nach ihrer Rückkehr in die USA fuhr sie im wahrsten Sinne des Wortes zweigleisig: Neben der Vielseitigkeit hatte sich Halliday auch dem Rennfahren verschrieben und wurde mit sechs Siegen die erfolgreichste weibliche Fahrerin in der amerikanischen Le Mans-Serie.

Ab 2013 verschrieb sie sich ganz der Vielseitigkeit; erlitt allerdings schon im Jahr 2016 einen schlimmen Sturz im drei-Sterne-Gelände der englischen Burgham Horse Trials. Während Halliday einen Halswirbelbruch erlitt, musste ihr Pferd HHS Cooley nach dem Sturz eingeschläfert werden.

Für die olympischen Spiele von Tokyo war Liz mit ihrem Pferd Deniro Z nominiert, musste allerdings kurzfristig zurückziehen, da sich Deniro Z verlezt hatte. Im Jahr 2024 waren Liz und ihr Top-Pferd Cooley Nutcracker travelling reserve und rückten ins Team nach, als Will Coleman ausfiel. Kurz nach Paris geschah dann der schlimme Sturz in Kentucky, den ihr vierbeiniger Partner im Cross allerdings völlig unverletzt überstand.

Um Liz beste Pferde kümmert sich seit ihrem Sturz der Vizeweltmeister von 2022, Boyd Martin. Auch Will Coleman hat einige Pferde ins Training genommen.

Hunderte Social Media-Nutzer, darunter auch Vielseitigkeitsreiter:innen wie Anna Siemer und Malin Hansen-Hottop haben Liz Halliday bereits zum Nachhausekommen gratuliert.

Wir, das Team von Equi-News, sendet Liz Halliday weiterhin alle guten Wünsche für eine vollständige Genesung.

On August 29, 2024, Elisabeth „Liz“ Halliday-Sharp’s world changed in an instant. The American eventing rider, born in 1978, fell with her horse Shanroe Cooley during the cross-country phase of the USEA American Eventing Championships in Kentucky and suffered a traumatic brain injury. She required immediate surgery at the hospital to relieve the bleeding in her brain. However, It became clear when Halliday regained consciousness that the injury had already caused damage to her speech center and limited mobility on the right side of her body. Now, after many months in hospitals and rehabilitation facilities in Chicago and Dallas, she was able to return home to Lexington just before Christmas. Her rehabilitation is not yet complete (Liz writes on Instagram that she still needs to work on her speech and mobility), but she is overjoyed to finally be leaving the rehab facilities.

Liz Halliday has been risk-aware since her early youth. As a schoolgirl, she moved to England and trained with eventing legend William Fox-Pitt. After returning to the USA, she pursued two paths in life: alongside eventing, Halliday also dedicated herself to racing and, with six victories, became the most successful female driver in the American Le Mans Series.

From 2013 onwards, she devoted herself entirely to eventing. However, in 2016, she suffered a serious fall during the three-star cross-country phase of the Burgham Horse Trials in England. While Halliday suffered a fractured cervical vertebra, her horse, HHS Cooley, had to be euthanized after the fall.

Liz was nominated for the Tokyo Olympics with her horse Deniro Z, but had to withdraw at short notice due to an injury. In 2024, Liz and her top horse Cooley Nutcracker were traveling reserves and moved up to the team when Will Coleman was sidelined. Shortly after Paris, she suffered this serious fall in Kentucky, which her four-legged partner escaped completely unharmed.

Since her fall, the 2022 World Championship silver medalist, Boyd Martin, has been looking after Liz’s best horses. Will Coleman has also taken some of her horses into training.

Hundreds of social media users, including eventers like Anna Siemer and Malin Hansen-Hottop, have already congratulated Liz Halliday on her return home.

We, the Equi-News team, continue to send Liz Halliday our best wishes for a full recovery.

Foto Copyright: Instagram-Account von Liz Halliday (@lizhallidayeventing)