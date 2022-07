Max Kühner gewinnt Global Champions-Tour in Monaco

Es gab am vergangenen Wochenende durchaus nicht nur Springsport in Aachen – die Global Champions Tour gastierte in Monaco. Und am Ende des Großen Preises gab es ein Déjà vu – es standen die gleichen drei Reiter auf Podium wie im letzten Jahr, allerdings in anderer Reihenfolge. Und der große Sieger hieß Max Kühner.

There was not only showjumping in Aachen at the past week-end – the Global Champions Tour headed to Monaco. And at the end of the Longines Grand Prix there was a déjà vu – the same three riders than last year stood on the podium, but in different order. And the big winner was Max Kühner.

Für Max Kühner (AUT), Darragh Kenny (IRL) und Olivier Philippaerts (BEL) ist Monte Carlo offenbar ein gutes Pflaster. Dort standen Sie beim Longines Grand Prix 2021 auf dem Podium – und wurden in diesem Jahr zu Wiederholungstätern. Die drei gleichen Reiter auf dem Podium, allerdings in anderer Reihenfolge. Denn der große Sieger hieß dieses Mal Max Kühner, der wie im vergangenen Jahr im Sattel von Coriolis des Isles saß. Kühner, der im vergangenen Jahr auf einem knappen zweiten Platz gelandet war, hatte sich im nur zweiköpfigen Stechen mit 35,36 Sekunden gegen Darragh Kenny durchgesetzt (35,70 Sek.), der allerdings in diesem Jahr Volnay du Boisdeville gesattelt hatte. Dritter wurde erneut Olivier Philippaerts, der mit Legend of Love im ersten Umlauf zwei Zeitstrafpunkte kassiert hatte.

Monaco obviously is the place to be for Max Kühner (AUT), Darragh Kenny (IRL) and Olivier Philippaerts (BEL). They were on the podium in Monte Carlo after the Longines Grand Prix in 20021 – and did it again this year. The same three riders on the podium, but in different order. Because Mas Kühner was the big winner this year, who again rode Coriolis des Isles. Kühner, who finished as runner-up in 2021, had managed to win with 35,36 seconds in the jump-off of two against Darragh Kenny (35,70 sec), who had Volny du Boisdeville as his four-legged partner this year. Olivier Philippaerts with Legend of Love under his saddle, finished third after having had collected two time penalty points from the first round.

Rank Rider Country Horse Result 1: Max Kühner AUT Coriolis des Isles 0 / 35,36 sec (j-o) 2: Darragh Kenny IRL Volny du Bosideville 0 / 35,70 sec (j-o) 3: Olivier Philippaerts BEL Legend of Love 2 / 72,11 sec. 4: Simon Delestre FRA Dexter Fontenis Z 4 / 65,08 sec. 5: Edward Lewy FRA Rebeca 4 / 66,24 sec.

Photo: The arena in Monte Carlo / Copyright Longines Global Champions Tour