Aachen – Springen: Der Große Preis für Gerrit Nieberg – oder: Wenn Träume wahr werden

Ihn hatte niemand auf dem Zettel: Der Sieger des Großen Preises von Aachen, Teil des Rolex Grand Slam, ist 29 und heißt Gerrit Nieberg. Der Sohn des zweifachen Mannschafts-Olympiasiegers Lars Nieberg ließ die versammelte Weltelite hinter sich und erritt sich einen Triumph für die Ewigkeit.

Well, nobody had penciled him in for the victory: The winner of the Grand Prix of Aachen, part of the Rolex Grand Slam, is 29 years‘ young and is called Gerrit Nieberg. The son of former two-times team olympic champion Lars Nieberg left world’s best showjumpers behind and achieved an eternal triumph.

40.000 Zuschauer im komplett ausverkauften Aachener Hauptstadion hatten zwei spannende Umläufe erlebt, in denen viele große Favoriten auf der Strecke geblieben waren. Nur fünf Paare hatten sich nach den Herausforderungen, die Parcourschef Frank Rothenberger auf den heiligen Rasen von Aachen gesetzt hatte, für das Stechen qualifiziert: Scott Brash, Aachen-Sieger von 2015 und Team-Olympiasieger von 2012, mit Hello Jefferson, das Siegerduo des Vorjahres, Daniel Deusser mit Killer Queen, der zweifache Mannschafts-Olympiasieger McLain Ward mit Azur und zwei junge Wilde – Nicola Philippaerts mit Katanga vh Dingeshof und Gerrit Nieberg mit Ben.

Scott Brash (39,24 Sek), Nicola Philippaerts (39,92 Sek) und Daniel Deusser (41,60 Sek) waren strafpunktfrei geblieben, bei McLain Ward war eine Stange gefallen – das war der Stand, als Gerrit Nieberg als Letzter in die Bahn ritt – und auf’s Ganze ging. Die zweifache Kombination ritt Nieberg schräg an – es passte. Alle Stangen blieben liegen und bei Nieberg blieb die Uhr nach 38,63 Sekunden stehen, das war der Sieg. Ein Sieg für die Ewigkeit. Und ein Sieg, den er seinem berühmten Vater voraus hat.

40.000 spectators in the completely sold-out main arena in Aachen had seen two thrilling rounds, in which many of the high favourites fell by the wayside. Only five combinations had managed to stay clear within the challenges, which were built by course designer Frank Rothenberger on the holy green of Aachen. The riders qualified for the jump-off were: Scott Brash, Aachen-winner from 2015 and team Olympic champion from 2012, with Hello Jefferson, last year’s winning combination Daniel Deusser and Killer Queen, two-times team Olympic champion McLain Ward with Azur and two young guns: Nicola Philipaaerts with Katanga vh Dingeshof and Gerrit Nieberg with Ben.

Scott Brash (39,24 sec), Nicola Philippaerts (39,92 sec) and Daniel Deusser (41,60 sec) stayed clear in the jump-off and McLain ward had one fence down – this was the situation when Gerrit Nieberg, being the last to go, entered the arena. And he went all out – he went diagonal into the double combination and it worked out. No fence fell and the time stopped at 38,63 seconds. Victory! An eternal victory. And a victory, which is outstanding in this succesful family, because his famous father didn’t managed to win Aachen.

Photo; Courtesy Rolex Grand Slam – Ashley Neuhof