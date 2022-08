Herning – Springen: Schweden ist Weltmeister, die Deutschen landen auf 5

Nach hochspannenden Runden im höllenschweren, von Leon Koninckx designten Parcours stand fest: Die überragenden Schweden sind Weltmeister der Springreiter. Die Niederlande gewann Silber vor den Reiter:innen aus Groß-Britannien. Deutschland landete auf dem fünften Platz, schaffte damit aber wenigstens noch die Olympiaqualifikation.

After thrilling rounds in the hellish course, designed by Leon Koninckx, it was fact: The outstanding Swedish rides are world champions showjumping. The Netherlands claimed silver ahead of the riders from Great-Britain. Germany finished fifth and with this at least got the qualification for the Olympics.

Für die Team-Medaillen wurden die Ergebnisse des ersten Zeitspringens sowie der beiden Runden von Donnerstag und dem Final-Freitag zusammengerechnet. Und dieses Finale hatte es in sich – im überaus anspruchsvollen Parcours gab es ein wahres Favoritensterben. Die besten Reiter der Welt kamen mit Spring- und Zeitfehlern ’nach Hause‘. Schlußendlich siegten die grandios guten Schweden mit einem Gesamtergebnis von nur 7,69 Punkten. Anchor rider für die Schweden war Henrik von Eckermann im Sattel von King Edward, der nunmehr mit einem Traum-Score von 0,58 Punkten an der Spitze des Einzelrankings liegt. Die abschließende Nullrunde des Niederländers Harrie Smolders mit dem 13-jährigen Holteiner Monaco sicherte dem Team aus den Niederlanden die Silbermedaille – die Oranje-Reiter kamen auf ein Gesamtergebnis von 19,31 Punkten. Bronze ging an Groß-Britannien mit einem Endergebnis von 22,66 Punkten. Ganz knapp dahinter mit 23,15 Punkten wurde das Team Irlands Vierter.

Anchor rider für Schweden und jetzt führend in der Einzelwertung: Henrik von Eckermann und King Edward

(Copyright: Herning 2022 / Sportfoto Lafrentz)

Für die deutschen Reiter:innen sah es nach einer ersten Runde mit nur 4 Punkten (Christian Ahlmann und Jana Wargers hatten beide einen Abwurf, aber der von Wargers wurde Streichergebnis) sehr gut aus. In der zweiten Runde wurde dann allerdings vieles anders. Marcus Ehning als erster Teamreiter war mit Stargold superschön in die Runde gestartet, aber an Sprung sieben gab es einen Klotz. Ein weiterer Abwurf in der Dreifachen kam hinzu – das warf Ehning auch im Einzelranking übel zurück. Aber man hoffte auf das Streichergebnis – zumal die zweite Reiterin für Deutschland, Jana Wargers mit Limbridge, eine tolle Nullrunde zeigte und lediglich einen Zeitstrafpunkt kassierte. Dann kam André Thieme mit einer Top-Stute Chakaria. Was dann an Sprung drei passierte, konnte keiner ahnen: Thieme kam nicht passend zum Sprung, Chakarie rettete sich mit einem riesigen Satz über den Oxer und Thieme wurde dabei aus dem Sattel geschleudert und landete im Dreck. Dem Reiter war nichts passiert, dem Teamergebnis schon – die acht Fehlerpunkte von Ehning zählte und somit war das Ergebnis schon mal im Keller. Nachdem die anderen Reiter dann aber auch kräftig Strafpunkte gesammelt hatten, schien die Bronzemedaille noch möglich – wenn Christian Ahlmann mit Dorminator 2000 Z eine Nullrunde schaffen würde. Bis zum Aussprung der dreifachen Kombination sah auch alles gut aus – aber dann fiel doch eine Stange. 24,76 Punkte bedeuteten dann den 5. Rang für Deutschland – immerhin ist damit die Olympia-Quali in der Tasche.

Die Ergebnisse im Einzelnen siehe unten:

For the team ranking, the results of the first competition (against the clock) as well of the two rounds from Thursday and final Friday were added. And this final was quite a tough one – in the highly challenging course one high favourite after another left the course with quite a number of faults. At the end, the great Swedish riders claimed the gold medal with a total score of 7,69 pts only. Anchor rider for Sweden was Henrik von Eckermann with King Edward, who is now also leading the individual ranking with a dream score of 0,58 pts only. The final clear round of Dutch rider Harrie Smolders with the 13-year old Holstein-bred Monaco secured team silver for the Oranje riders, who had a final score of 19,31 pts. Bronze went on to Great-Britain with a final result of 22,66 pts and Ireland finished with a tiny bit of a margin behind on 4th place (23,15 pts).

For the German riders, after having collected four penalty pts in the first final round (Christian Ahlmann and Jana Wargers both had one fence down, but Wargers was the scratch score), everything looked quite fine. But in the second final round, things changed. Marcus Ehning and Stargold, being the first to go for the team, started confident into a great round – but then on the 7th fence he suddenly had a fence down. Another pole came down in the triple combination – this also threw Ehning badly back in the individual ranking. But maybe this was only the scratch score for the team…. Second team rider Jana Wargers with Limbridge managed to stay clear and only collected one time penalty point. Then it was André Thieme with his top mount Chakaria, who entered the coure and everything went well until the third fence. Thieme had a wrong distance to the fence, Chakaria rescued herself with a giant jump over the oxer and by this catapulted Thieme out of the saddle. He landed in the sand of the arena and was eliminated. However, he was unhurt – but the team result was harmed because now the eight points from Marcus Ehning in any case had to be counted. After the riders from other nations then collected quite a lot of penalty points, a bronze medal came into consideration again – if Christian Ahlmann and Dorminator 2000 Z would stay clear. Everything looked good – up to the moment when Ahlmann came to the last element of the triple combination. The pole fell and a total of 24,76 points meant the fifth place for Germany and, after all, the qualification for the next Olympics.

The results in detail: