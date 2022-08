Herning – Dressur: Van Liere overnight leader, Deutschland im Team-Ranking auf 2

Die Weltmeisterschaften in Herning sind in vollem Gang. Beim ersten Tag des Grand Prix gab es tolle Ritte, perönliche Bestleistungen und im Zwischenstand eine Nation als overnight leader, die wahrscheinlich nicht allzu viele Voraussagungen auf dem Zettel hatten.

The world championships in Herning are in full swing. On the first day of the Grand Prix de Dressage there were great rounds, personal bests and as an intermediate result an overnight leader which most probably wasn’t penciled in as being on the top by most guesses.

Die Niederländerin Dinja van Liere und der imposante 10-jährige KWPN-Hengst Hermes sind die Overnight Leader des Grand Prix in Herning. Mit 78,835% setzte sich diese Kombination nach einer sehr schönen Runde mit einer grandios guten Piaff-Passage-Tour, jedoch vielleicht dem ein‘ oder anderen etwas eiligen Moment an die Spitze. Hermes hat übrigens als Vater den Trakehner Easygame – somit ist er ein Halbbruder von Jessica von Bredow-Werndls Dalera BB.

Jessi, hochschwanger daheim, konnte übrigens ihrem Bruder Benjamin zum Ritt seines Lebens gratulieren. Benjamin Werndl und der 13-jährige Famoso OLD zeigten nämlich einen solchen und erritten sich mit 77,003% eine persönliche Bestleistung. Mit feinem Reiten, feinen Hilfen und bildschönen Übergängen ein Ritt zum Genießen. Die Trabverstärkungen bei Famoso haben noch deutlich Luft nach oben und Benni Werndl ritt noch deutlich mit angezogener Handbremse, aber das Ergebnis war hochverdient. Und bei den beiden Richterinnen, die Benjamin Werndl auf Rang 5 hatten, mag man vielleicht auch auf die Nationalität schauen, dann kann man auch diese Rangierung verstehen (Susanne Baarup aus Dänemark und Mariette Sanders-van Gansewinkel aus den Niederlanden).

Die hochfavorisierten Dänen konnte ihre beiden ersten Reiterinnen auf den Rängen 3 und 4 platzieren. Carina Cassoe Krüth mit Heiline’s Danciera (76,863%) und Nanna Merrald Rasmussen mit Blue Hors Zack (76,724%). Das Ergebnis von Cassoe Krüth und Danciera kann als generös angesehen werden – die 11-jährige Fürstenball-Tochter war fast durchgehend eilig, es gab einen Stolperer in den Trabtraversalen und in den Galopptraversalen wurde einmal nicht die geforderte Anzahl Galoppsprünge getroffen.

Der schon 18-jährige Blue Hors Zack präsentierte sich unter Nanna Merrald Rasmussen als großer Routinier. Fehlerfrei spulte er sein Programm ab und bewies, dass man auch mit 18 Jahren noch eine sehr schöne Piaff-Passage-Tour zeigen kann. Dass die verstärkten Tempi nicht mehr ganz seins sind, darf man anmerken. Gleichwohl eine wirklich schöne Runde.

Hinter der Schwedin Juliette Ramel mit Buriel (76,165%) und dem Briten Garreth Hughes mit Classic Briolinca (75,978%) konnte sich Ingrid Klimke mit Franziskus und einem Ergebnis von 75,683% auf dem vorläufig siebten Rang einsortieren. Hatte man nach den Auftritten in Aachen noch ein wenig gegrübelt, ob die Nominierung für Herning die logische Konsequenz war, so wurde man gestern eines Besseren belehrt. Mit einer persönlichen Bestleistung präsentierte die Olympiasigerin und Weltmeisterin der Vielseitigkeit und WM-Debütantin Dressur ihren Franziskus. Die Piaffen sind nach wie vor nicht die Paradelektion des Hengstes, aber keine ritt die Verstärkungen so wie Ingrid Klimke – einfach großartig. Auch in den versammelten Lektionen war Franziskus deutlich verbessert und man mag sich vorstellen – soviel Poesie sei gestattet – dass Ingrids Vater, der sechsmalige Dressur-Weltmeister Dr. Reiner Klimke, im Himmel gelächelt hat.

Dutch rider Dinja van Liere and the impressive 10-year old KWPN-stallion Hermes are overnight leaders in the Grand Prix in Herning. With a total score of 78,835%, this combination rose to the top after a really nice round with a super piaffe-passage-tour but also with some moments which seemed to be a bit in a rush. By the way, Hermes is a son of Trakehner stallion Easygame – and therefore a half brother of Jessica von Bredow-Werndl’s Dalera BB.

Jessi, who currently is heavily pregnant and resting at home, could congratulate her brother Benjamin for the „ride of his life“. Benjamin Werndl and 13-year old Famoso OLD showed this round and with this scored 77,003%, which is a personal best. With super nice riding, smooth aids and beautiful transitions, it was simply a round to enjoy. The trot extensions, however, still have some room for improvement and Benni Werndl clearly had the handbrakes on, but the score was well earned. And maybe it’s worth to have a look at the nationalities of the two judges who ranked Werndl on fifth place (Susanne Baarup from Denmark and Mariette Sanders-van Gansewinkel from the Netherlands) to understand this ranking.

The high favourites from Denmark had their first two riders on third and fourth place at the end of day 1: Carina Cassoe Krüth with Heiline’s Danciera (76,863%) and Nanna Merrald Rasmussen with Blue Hors Zack (76,724%). The score for Cassoe Krüth and Danciera could be considered as quite generous – the 11-year old Fuerstenball-daughter was hurrying through a large part of the test, there was a stumble in the trot half-passes and in the canter half-passes she once missed the required number of strides.

Blue Hors Zack, already 18-years old and presented by Nanna Merrald Rasmussen, proved his great routine. He presented a faultfree test and clearly demonstrated that a horse can show a great piaffe-passage-tour also as an 18-year old. That the exended tempis are not his favourites anymore could be mentioned. But, anyway, it was a beautiful round.

Behind Swedish rider Juliette Ramel with Buriel (76,165%) and Great-Britain’s Garreth Hughes with Classic Briolinca (75,978%), Ingrid Klimke and Franziskus got a final score of 75,6835 which was the 7th place so far. Well, after the performance in Aachen one could speculate if the nomination for Herning was a corollary. But, admittedly, all doubters were disabused in the Grand Prix. With a personal best, the Olympic and world champion eventing and world championships‘ dressage first-timer presented Franziskus. The piaffes are still not the stallion’s best lection, but there was nobody in the entire field who rode the extended tempis as beautiful as Ingrid. Also in the collected movements, Franziskus was clearly better than in Aachen and one can imagine – this poetry may be allowed – that Ingrid’s father, six-times‘ dressage world champion Dr. Reiner Klimke, had smiled in heaven.