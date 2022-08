Herning – Dressur: Einzelmedaillen Grand Prix Spécial: Glamourdale scheint golden

Was für ein Grand Prix Spécial bei den Weltmeisterschaften im dänischen Herning! Was für wunderschöne Ritte! Was für eine grandiose Goldmedaillen-Kombination! Der erste Satz Einzelmedaillen in Herning ist vergeben und das Ergebnis lautete Gold für Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale, Silber für Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Vamos Amigos und Bronze für Dinja von Liere (NED) mit Hermes.

Well, this Grand Prix Spécial at the world championships dressage in Herning was really something special. So many great rounds! Such a great gold medal-combination! The first set of individual medals in Herning has been distributed and the result was: Gold for Charlotte Fry (GBR) with Glamourdale, silver for Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) with Vamos Amigos and bronze for Dinja van Liere (NED) with Hermes.

Als Glamourdale mit seiner wunderbar fein einwirkenden Reiterin Charlotte Fry, vorletztes Starter-Paar des Grand Prix Spécial in Herning, seine Galopptour zelebrierte, war klar: Wenn das Ergebnis irgendwie gerecht sein würde, wäre das die Goldmedaille. Kein Pferd zauberte einen derartig grandiosen Galopp ins Viereck wie der elfjährige Rapphengst. Der starke Galopp bot einen jener magischen Momente, an die man sich auch noch nach sehr vielen Jahren erinnern wird. Dabei hatte in der Prüfung gar nicht alles zu 100% funktioniert. Glamourdale ist kein Schritt-Wunder (für den starken Schritt gab es Noten zwischen 6,5 und 7,5) und beim Übergang aus der Passage in den versammelten Galopp sprang Glamourdale falsch an, aber sonst …. Bildschöne Zweierwechsel (für die es 5 x 10 und 2 x 9 gab), sehr gute Einerwechsel (Noten bis 9,5) und dann dieser grandiose starke Galopp (6 x 10 / 1 x 9). Das waren insgesamt 82,508% und von sechs Richter:innen der erste Platz (lediglich die Richterin bei C, Mariette Sanders-van Gansewinkel hatte Lottie Fry auf dem Silberplatz). Und die 26-jährige Britin zeigte sich nach der Prüfung ziemlich überwältigt „Das ist für mich fast unwirklich. Glamourdale gab mir alles. Das war die unglaublichste Prüfung, die ich je geritten habe.“ Übrigens erzählte die strahlende Goldmedaillengewinnerin nach der Prüfung, dass Isabell Werth ihr den entscheidenden Tipp gegeben hätte, wie sie das Problem mit den Pirouetten (die Glamourdale im Grand Prix verkorkst hatte) lösen könnte. „Isabell inspiriert mich, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Sie ist einfach die Königin.“

Auf dem Weg zu Gold – Lottie Fry und Glamourdale (Copyright: Herning 2022 – hippofoto.be / Dirk Caremans

Silber ging an die hohe Favoritin Cathrine Laudrup-Dufour und den 10-jährigen Vamos Amigos. Dufour versuchte deutlich, die Anlehnung des Fuchses zu verbessern (ein Kritikpunkt im Grand Prix), mit hoher Kruppe lief der Vitalis-Sohn aber auch im Spécial durch die Pi-Pa-Tour. Zudem gab es in der ansonsten super kontrollierten Runde Fehler in den Zweierwechseln. Highlights waren einmal mehr die Piaff-Passage-Übergänge, die teilweise bis zur 10 benotet wurden. und auch die Trabtraversale nach rechts war eine für’s Lehrbuch (Noten zwischen 8,5 und 10). 81,322% reichten locker für Silber.

Bronze mit 79,407% ging an die Niederländerin Dinja van Liere mit Hermes. Die gegenwärtige niederländische Top-Kombi wurde von den Richter:innen auf den Plätzen 3 bis 7 gesehen und auch die Einzelbenotung war nicht immer nachzuvollziehen, so bekam Hermes für das Scheuen am Ende des starken Trabs Noten bis zur 7….. Beim Angaloppieren bei X nach der Passage scheute Hermes erneut (Noten 6 – 6,5) und auch sonst war die Spannung ein häufiger Begleiter in der Prüfung. Die Zweierwechsel waren gut, die Einer sehr gut und auch die Rechtspirouette gelang prima gesetzt. Auf der letzten Mittellinie konnte Hermes nochmals mit Piaffen und Passagen punkten.

Dinja van Liere mit Hermes (Copyright: Herning 2022 – hippofoto.be / Dirk Caremans)

Mit 0,334% dahinter landete Isabell Werth mit Quantaz auf dem undankbaren vierten Platz. Zu „verdanken“ hatte sie diese Platzierung einmal mehr dem britischen Richter Peter Storr, der Werth mit 76,277% auf Rang 11 (!) sah. Gleichwohl, Quantaz ging eine hervorragende Runde – die beste seit langem. Die Passagen waren großartig (Noten bis zur 9) und auch die Piaffen waren gegenüber dem Grand Prix nochmals deutlich besser. Der Schritt war einmal mehr schlecht (5,5 bis 6,5 für den starken Schritt, 4 – 6,5 für den versammelten) – hier wird die deutsche Dressurqueen sicherlich grübeln, wie sie diese Lektion verbessern kann. Auch Quantaz konnte auf der letzten Mittellinie nochmals seine tolle Passage zelebrieren und Isabell Werth war mit dem Ergebnis absolut zufrieden.

Direkt hinter ihr landete mit 78,237% Benjamin Werndl mit Famoso auf Rang 5 – nachdem er einen zweiten „Ritt seines Lebens“ gezeigt hatte. Benni Werndl und der 13-jährige Fuchswallach von Farewell II wuchsen einmal mehr über ich heraus – schöne Passagen (Noten bis zur 9), sehr gute Pirouetten (ebenfalls bis zur 9 bewertet) und auch hier eine tolle letzte Linie.

Die weiteren Ränge der Top Ten: 6: Charlotte Dujardin (GBR) / Imhotep – 77,523%, 7: Garreth Hughes (GBR) / Classic Briolinca – 76,520%, 8: Daniel Bachmann-Andersen (DEN) / Marshall-Bell – 76,520%, 9: Adrienne Lyle (USA) / Salvino – 75,699%, 10: Patrick Kittel (SWE) / Touchdown – 75,486%.

Im Spécial leider nicht mehr dabei war übrigens Frederic Wandres. Sein Duke of Britain hatte sich in der Nacht in seiner Box festgelegt und war nicht hundertprozentig fit; daher hatten sich Reiter und Teamleitung entschieden, Duke of Britain zurückzuziehen.

When Glamourdale with his super-soft riding Charlotte Fry, second-last to go in the Grand Prix Spécial, started their canter work, it was quite clear: If the result would be somewhere close to a fair score, this would be the gold medal. There is no other horses which performs such a magical caner tour than this 11-year old black stallion. The extended canter was one of these magic moments which will be remembered in years to come. Well, admittedly, not everything fitted like a T in this test: Glamourdale is not that good in the walk (he got marks between 6,5 and 7,5 for the extended walk) and in the transition from passage into collected canter, Glamourdale first broke into counter canter, but besides this…… Beautiful two-tempis (for which they got 5 x 10 and 2 x 9), really good one-tempis (marks up to 9,5) and then this sensational extended canter (6 x 10 / 1 x 9). In total, this was a final score of 82,508% and six out of the seven judges had this pair on the top (only Mariette Sanders-van Gansewinkel at C saw them as runner-ups). And the 26-years young rider from Great-Britain was clearly overwhelmed after the test: „It’s pretty unreal. Glamourdale gave me everything. It gave me the most incredible test I’ve ever felt.“ By the way, the beaming world champion confessed that even Isabell Werth gave her a deciding tip how to fix the pirouettes (which Glamourdale had messed up a bit in the Grand Prix. „Isabell inspires me since I was a five-years‘ old. She is literally the queen.“

Silver went on to the high favourite Cathrine Laudrup-Dufour and 10-year old Vamos Amigos. Dufour clearly tried to improve the connection of the gelding (which was a critical point in the Grand Prix), but also in the Spécial, Vamos Amigos went throughout the whole Pi-Pa tour with a high croup. In addition, there were huge mistakes in the two-tempis in this otherwise super controlled round. Highlights were once more the piaffe-passage transitions (which got marks up to 10) and also the trot half-passes were picture-book-like (marks between 8,5 and 10). 81,322% were a walk in the park towards the silver medal.

With a final score of 79,407%, Dutch Dinja van Liere and Hermes claimed individual silver. The current Dutch top-combination was seen on ranks 3 to 7 and also the individual marks were sometimes hard to understand. Hermes spooked at the end oft he extended trot and still got marks up to 7 for this…. In the transition from passage into canter, he spooked again (marks 6 – 6,5) and there was tension in a huge part oft he test. The two tempis were nice, the one-tempis super straight and also the pirouette tot he right was really good. On the last center line, Hermes could collect high marks with the last piaffe and the passages.

Cathrine Dufour / Vamos Amigos (copyright: bmp – J. Stils)

With 0,334% behind, Isabell Werth and Quantaz finished on the thankless fourth place. Well, Isabell could „thank“ once again British rider Peter Storr for this ranking, because he saw Isabell with a final score of 76,277% on 11th (!) place. Anyway, Quantaz showed a super nice round – the best in monthes. The passages were beautiful (marks up to 9) and also the piaffes where clearly improved compared tot he Grand Prix. The walk, however, again was bad (5,5 – 6 for the extended walk and 4 – 6,5 for the collected walk) – it’s pretty sure that the German dressage queen will brood over the fact how to improve this lection. Also Quantaz could collect some further high marks on the last center line for his great passage and Isabell was quite satisfied with the test.

Directly behind, Benjamin Werndl and Famoso finished 5th with 78,237% – after a second „test of his life“. Benni Werndl and the 13-years old gelding by Farewell II again rose to the occasion – nice passages (marks up to 9), quite good pirouettes (which also got marks up to 9) and also here a really nice last line.

The further ranking of the top ten: 6th: Charlotte Dujardin (GBR) / Imhotep – 77,523%, 7th: Garreth Hughes (GBR) / Classic Briolinca – 76,520%, 8th: Daniel Bachmann-Andersen (DEN) / Marshall-Bell – 76,520%, 9th: Adrienne Lyle (USA) / Salvino – 75,699%, 10th: Patrick Kittel (SWE) / Touchdown – 75,486%.

Unfortunatey, Germany’s Frederic Wandres and Duke of Britain could not compete in the Spécial. Duke of Britain got trapped in his stall during the night and was not 100% fit in the morning, therefore the rider and the team decided to withdraw him.