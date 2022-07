CHIO Aachen – Springen: Deutschen siegen sensationell im Nationenpreis

Das deutsche Team mit den Reiter:innen Jana Wargers, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Christian Kukuk und André Thieme siegten mit nur fünf Strafpunkten vor den Reitern aus Belgien und dem Team aus Groß-Britannien. Hier sind die Ergebnisse:

The German team with the riders Jana Wargers, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Christian Kukuk and André Thieme claimed a victory with five penalty points only ahead of the team from Belgian and the riders from Great Britain. Here are the results: