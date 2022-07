Aachen – Springen: Nayel Nasser siegt im Stawag-Preis

Ach am heutigen Mittag gab es mit dem Stawag-Preis tollen Springsport im Hauptstadion der Aachener Soers. Hier hieß der Sieger Nayel Nasser aus Ägypten mit El Conde vor Gerrit Nieberg / Blues d’Aveline und Lorenzo de Luca / Cash du Plessis. Hier sind die Ergebnisse:

Also today around noon, the Stawag Price presented top jumping in the main stadium of Aachen. Egypt’s showjumper Nayel Nasser claimed the victory, riding El Conde, aheadd of Gerrit Nieberg / Blues d’Aveline and Lorenzo de Luca / Cash du Plessis. Here are the results: