Aachen – Springen: McLain Ward siegt im Preis von Europa

Das erste ganz große Springen beim CHIO Aachen – der Turkish Airlines Preis von Europa – sah den US-Amerikaner McLain Ward mit Contagius nach zwei Umläufen unter Flutlicht als Sieger – gefolgt vom Schweizer Martin Fuchs mit Conner Jei und Conor Swail aus Irland mit Count me in. Hier sind die Ergebnisse:

The first big jumping competition at the CHIO Aachen – the Turkish Airlines Price of Europe – saw US-rider McLain Ward with Contagius after two rounds under floodlight as winner, followed by Swiss showjumper Martin Fuchs with Conner Jei and Ireland’s Conor Swail with Count me in. Here are the results: