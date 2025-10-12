Longines Global Champions Tour: Smolders zum Dritten

Bei der Etappe der Longines Global Champions Tour in Rom siegte Harrie Smolders mit seinem genialen Monaco – und machte damit das Triple perfekt: Rom war der dritte Sieg im Großen Preis in der diesjährigen Saison. Aber auch Gilles Thomas konnte sich freuen – er ist der jüngste Gesamtsieger der Global Champions Tour, und das bereits zwei Etappen vor dem Schluss der Tour.

At this weekend’s leg of the Longines Global Champions Tour in Rome, Harrie Smolders and his super Monaco were the big winners – and therefore made the triple perfect. Rome was the third Grand Prix win in this year’s season. But it was also a day of joy for Gilles Thomas. He is the youngest-ever overall Global Champions Tour winner – and this already two legs before the end of the Tour.

nter der goldenen Sonne Italiens war die historische Stadt Rom Schauplatz eines unvergesslichen Springturniers: Harrie Smolders und Monaco siegten im Longines Global Champions Tour Grand Prix von Rom – ihrem dritten Sieg im LGCT Grand Prix in diesem Jahr!

Der Niederländer zeigte eine Meisterleistung und holte sich den Sieg in 34,27 Sekunden, während Gilles Thomas auf Qalista DN nicht nur Zweiter wurde, sondern sich auch den Titel des LGCT-Championats 2025 sicherte – ein entscheidender Moment in seiner Karriere. Gilles ist nun der jüngste Longines Global Champions Tour-Champion aller Zeiten und der erste, der zwei Etappen vor Saisonende gewann.

Das Podium komplettierte sein niederländischer Star-Kollege Maikel van der Vleuten, der auf Beauville Z N.O.P. eine weitere seiner gewohnt coolen Leistungen zeigte und in 34,84 Sekunden Dritter wurde und sich damit das goldene Ticket für den Longines Global Champions Tour Super Grand Prix sicherte.

Dier heutige LGCT-Gewinner Harrie Smolders sicherte sich seinen unglaublichen dreißigsten Podiumsplatz bei den Longines Global Champions Tour Grand Prix.

Under the golden Italian sun, the historic city of Rome played host to a show jumping showdown for the ages as Harrie Smolders and Monaco soared to victory in the Longines Global Champions Tour Grand Prix of Rome, their third LGCT Grand Prix win this year!



The Dutchman delivered a masterclass to claim the win in 34.27 seconds, while Gilles Thomas not only took second on Qalista DN but also sealed the 2025 LGCT Championship title, marking a defining moment in his career. Gilles is now the youngest ever Longines Global Champions Tour Champion and the first person to win with still two stages to go in the season.



Rounding out the podium, fellow Dutch star Maikel van der Vleuten produced another trademark cool performance aboard Beauville Z N.O.P., finishing third in 34.84 seconds to collect the golden ticket to the Longines Global Champions Tour Super Grand Prix.



Today’s LGCT winner Harrie Smolders took his incredible thirtieth Longines Global Champions Tour Grand Prix Podium.

Quelle: PM der Longines Global Champions Tour / Photo Copyright: Longines Global Champions Tour