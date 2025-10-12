Charlotte Dujardin ist zurück in der internationalen Arena

Charlotte Dujardin ist zurück. Nach Ablauf ihrer Sperre im Juli hatte sie bereits zwei Prüfungen mit jungen Pferden in Groß-Britannien bestritten; an diesem Wochenende kam die Rückkehr in die internationale Arena.

Charlotte Dujardin is back. After her suspension expired in July, she had already competed in two competitions with young horses in Great Britain; this weekend marked her return to the international arena.

Im letzten Jahr, wenige Tage vor den Olympischen Spielen von Paris, wurde der FEI und zeitgleich den Medien ein mehrere Jahre altes Video zugespielt, in welchem Charlotte Dujardin zu sehen ist, wie sie während eines Trainings vom Boden aus exzessiv die Gerte bei einem zu trainierenden Pferd einsetzt. Wer dieses Video über einen Anwalt in die Öffentlichkeit und zur FEI gebracht hat, ist bis heute ebenso unbekannt wie die Tatsache, warum der- oder diejenige mehrere Jahre gewartet hat, um sich dann einen Zeitpunkt drei Tage vor den Olympischen Spielen für die Veröffentlichung auszusuchen.

Charlotte Dujardin hatte sich schuldig bekannt und ihre Teilnahme an Olympia direkt abgesagt; das FEI-Tribunal sperrte sie später für ein Jahr und erlegte ihr eine Geldstrafe auf. Trotz intensiver Suche – auch von manchen Medien – wurden keinerlei weitere Beweise für nicht pferdegerechtes oder gar tierschutzwidriges Verhalten gefunden. Die Sperre von Charlotte Dujardin lief am 22. Juli diesen Jahres ab.

Nun startete sie beim CDI Wellington Heckfield erstmals wieder in einer internationalen Prüfung. In der drei Sterne-Tour war sie im Sattel von Brave Heart, einem 11-jährigen Oldenburger Wallach von Bordeaux x Blue Hors Zack aus dem Besitz der McCarthy-Familie, gleich zwei Mal siegreich – im Grand Prix mit einem Ergebnis von 73,739%, im Spécial mit 72,830%. Beide Male kam ihr Landsmann Gareth Hughes mit Lufada auf den zweiten Rang

Last year, a few days before the Paris Olympic Games, a video several years old was leaked to the FEI and simultaneously to the media. It showed Charlotte Dujardin excessively using the whip on a horse she was training during a ground-based training session. It remains unknown to this day who leaked this video to the public and to the FEI through a lawyer, as well as why they waited several years to then choose a time three days before the Olympic Games to publish it.

Charlotte Dujardin pleaded guilty and immediately withdrew her participation in the Olympics; the FEI Tribunal later banned her for a year and imposed a fine. Despite intensive investigations – including by some media outlets – no further evidence of behavior that was inappropriate for horses or even contrary to animal welfare was found. Charlotte Dujardin’s suspension expired on July 22 of this year.

Now, at the CDI Wellington Heckfield, she competed in an international competition for the first time. Riding Brave Heart, an 11-year-old Oldenburg gelding by Bordeaux x Blue Hors Zack owned by the McCarthy family, she achieved two victories in the three-star tour – in the Grand Prix with a score of 73.739% and in the Special with 72.830%. Both times, her fellow countryman Gareth Hughes took second place with Lufada.

Archivfoto: bmp – J. Stils