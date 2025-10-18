CDI-W Herning: Laudrup-Dufour gewinnt die erste Worldcup-Etappe

Wie nicht anders zu erwarten war, hat Cathrine Laudrup-Dufour die Worldcup-Kür in Herning im Sattel von Mount St. John Freestyle gewonnen.
As expected, Cathrine Laudrup-Dufour won the World Cup Freestyle in Herning aboard Mount St. John Freestyle.
Mit einem Wahnsinns-Score von 90.175% (A-Note 83,35% / B-Note 97,00 (!)) setzte sich Laudrup-Dufour einmal mehr mit weitem Abstand an die Spitze des Feldes. Die Noten für Laudrup-Dufour rangierten dabei zwischen 88,425% und 92,25% (von der dänischen Richterin Susanne Baarup). Mit diesem Ergebnis konnte Laudrup-Dufour sogar ihr letztjähriges Ergebnis aus Herning (88,965%) nochmals übertreffen.
Mit sattem Abstand dahinter kam Schwedens anchor rider Patrik Kittel mit Touchdown auf den zweiten Rang (81,645%), gefolgt von seiner Landsfrau Maria von Essen mit Invoice (81,040%).
With an incredible score of 90.175% (A-score 83.35% / B-score 97.00 (!)), Laudrup-Dufour once again placed herself at the forefront of the field by a wide margin. Laudrup-Dufour’s scores ranged from 88.425% to 92.25% (from Danish judge Susanne Baarup). With this result, Laudrup-Dufour even surpassed her result from last year in Herning (88.965%).
Sweden’s anchor rider Patrik Kittel, riding Touchdown, came in a comfortable second place (81.645%), followed by his compatriot Maria von Essen, riding Invoice (81.040%).
Foto Copyright: FEI / Pernilaa Hägg