Balve – Dressur: Dalera gewinnt 2x Gold – aber Fendi war der Star und Katharina Hemmer „the one to watch“

Am Ende war alles so, wie man es erwartet hatte: Jessica von Bredow-Werndl sicherte sich im Sattel von Dalera die nationalen Meistertitel im Grand Prix Spécial (mit 83,255%) und in der Kür (mit 90,075%). Dalera brillierte auf ihrem ersten Outdoor-Turnier seit der EM 2021, wenngleich sie auch eine Abneigung fürs ‚Halten und Grüßen‘ in Balve hatte (etwas, was viele mit einem verständnisvollen ‚die Stute weiß, das es gleich losgeht‘ quittierten – die gleichen Leute hatten seinerzeit bei niederländischen Pferden mit dem gleichen Problem sofort nach Sanktionierung gerufen und dies als Beweis für falsches Training gesehen….). Aber trotzdem war der Star in Balve ein anderes Pferd. Und eine junge Reiterin strebt nach den Sternen.

Unschlagbare Dalera unter Jessica von Bredow-Werndl Copyright: Longines Balve Optimum

Im Grand Prix Spécial kam Sönke Rothenberger mit einem grandiosen Fendi auf den Silberrang (79,882% – vier der fünf Richter sahen Rothenberger auf dem Silberrang, nur Chefrichterin Dr. Evi Eisenhardt setzte ihn auf 6, was vermutlich aber nur sie alleine verstehen musste). Doch zu Fendi gleich mehr. Bronze ging mit einem Ergebnis von 78,628% an Freddie Wandres mit Duke of Britain.

In der Kür kam mit einem Abstand von über 8% Freddie Wandres mit Blootooth auf den Silberrang (81,775%), Ingrid Klimke und Franziskus sicherten sich Bronze (80,650%).

So weit – so in weiten Teilen vorhersehbar. Doch lassen Sie uns auf ein Pferd und eine Reiterin genauer eingehen. Das Pferd ist Fendi. Der erst 9-jährige Wallach von Franklin stand nämlich nach dem Grand Prix in Balve auf einmal ganz vorne bei der Siegerehrung. Dalera hatte die Wechseltouren versemmelt, da war der Weg frei für Fendi. Natürlich sieht man dem jungen Wallach noch an, dass er ein wenig ‚grün‘ ist – in den Piaffen sucht er stellenweise noch seine Balance und auch die Wechsel sind noch etwas schwankend. Die Passage des Wallachs ist allerdings schon absolute Weltklasse. Nach dem Silberrang im Grand Prix Spécial ersparte Sönke Rothenberger seinen Youngster die Kür, auch wenn er nach den Richtlinien des Dressurausschusses damit das Ticket für die 5-Sterne-Tour in Aachen nicht bekommen kann. Aber Aachen hat ja auch noch die 4-Sterne-Tour…..

Beeindruckt hat aber in Balve nicht nur ein junges Pferd, sondern auch eine junge Reiterin. Die kam nämlich in der Kür hinter den etablierten Stars auf Rang vier und schrammte damit nur ganz knapp am Podium vorbei. Die Meisterschülerin des genialen Hubertus Schmidt, die 28 Jahre junge Katharina Hemmer, mit dem 11-jährigen Denoix, des Reitmeisters ehemaligem Erfolgspferd. Katharina Hemmer hat bereits ihre Ausbildung auf Schmidts Fleyenhof gemacht und arbeitet dort nunmehr als Bereiterin. Auch wenn es noch hier und da kleine Fehlerchen gab (die Einerwechsel gerieten zunächst zum Problem), so brillierte Katha Hemmer mit ganz feinem Reiten und einer supertollen Anlehnung. Am Ende standen 79,3% bei der allerersten Grand Prix Kür ihres Lebens und der Preis für die beste Newcomerin fest.

Well, at the end, everything turned out as it was expected: Jessica von Bredow-Werndl and Dalera secured both the German national titles in the Grand Prix Spécial (with 83,255%) and the freestyle to music (with 90,075%). Dalera gave a brillant impression on her first outdoor show since the Europeans 2021, even if she had a quite obvious aversion against the ‚halts‘ in Balve (which was commented with ‚oh, look, the mare knows that it’s starting‘ by the same people who had called for sanctions and considered this fault as a result of bad training when happening to Dutch horses….). But despite all this, the star in Balve was another horse.

In the Grand Prix Spécial, Sönke Rothenberger and his magnificent Fendi finished on the silver spot (79,882% – four judges saw Rothenberger on the runner-up spot, only judge at C Dr. Evi Eisenhardt had him on 6th place, which she alone would understand). But let’s come to Fendi later. Bronze went on to Freddie Wandres and his super Duke of Britain with a final score of 78,628%.

In the freestyle to music, Freddie Wandres and Blootooth finished as runner-ups with a more than 8% difference to Dalera (81,775%), Ingrid Klimke and Franziskus finished on bronze position (80,650%).

So far so good – and predictable in most parts. But let’s focus in particular on one horse and one young rider. The horse is Fendi. The only 9-year young gelding by Franklin all of the sudden rose to the top in the Grand Prix in Balve. Dalera had messed up the tempi changes and therefore the way was cleared for Fendi. Admittedly, the young gelding is still something ‚green‘ – in the piaffes, he still has to find his balane and also the tempi changes are a bit unsteady, but the passage is simply world class. After the silver medal in the Spécial, Sönke Rothenberger spared his youngster the freestyle to music, even if this – according to the rules of the German Dressage Committee – led to the fact that he cannot be nominated for the 5-star-tour in Aachen. But anyway, Aachen still has the 4-star-tour.

Weltklasse in the making: Sönke Rothenberger mit Fendi – Copyright: Longines Balve Optimum

But not only a young horse has impressed in Balve, but also a young rider. This young lady finished fourth in the freestyle to music and therefore missed the podium with the well-established stars by a fraction: The master-class student of the genious Hubertus Schmidt, 28 years young Katharina Hemmer. Katha Hemmer had already spent her apprenticeship at Schmidt’s Fleyenhof and is now working there as a professional rider. Her four-legged partner in Balve was Hubertus‘ former partner of success, 11-year old Denoix. Well, there were some small mistakes in the test (the one-tempis were a problem in the first tempi-line), but Katha Hemmer bewitched with super-soft riding and a beautiful connection. At the end she got 79,3% for the very first Grand Prix freestyle in her life and the price for the best newcomer.