Partner Pferd: Eröffnungsspringen in Leipzig für Marvin Jüngel

S. Becker-Stils,

Marvin Jüngel und seine 11-jährige Holsteiner Schimmelstute Helene holten sich den Sieg im Eröffnungsspringen der Partner Pferd in Leipzig vor Denis Lynch und Paula de Boer-Schwarz.

Marvin Jüngel and his 11-year old Holstein-bred grey mare Helene claimed the victory of the opening competition at the Partner Pferd in Leipzig ahead of Denis Lynch and Paula de Boer-Schwarz.

CSI 5* Opening Competiton – 1,45m against the clock

RankRiderNationHorseResult
1:Marvin JüngelGERHelene0 / 57,00 sec.
2:Denis LynchIRLZensation0 / 57,50 sec.
3;Paula de Boer-SchwarzGERVancouver0 / 60,77 sec.
4:Patrick StühlmeyerGERConterno Blue PS0 / 60,99 sec.
5;Frederic TillmannGERKurt Cobain D0 / 62,01 sec.
Showjumping