Partner Pferd: Eröffnungsspringen in Leipzig für Marvin Jüngel

Marvin Jüngel und seine 11-jährige Holsteiner Schimmelstute Helene holten sich den Sieg im Eröffnungsspringen der Partner Pferd in Leipzig vor Denis Lynch und Paula de Boer-Schwarz.
Marvin Jüngel and his 11-year old Holstein-bred grey mare Helene claimed the victory of the opening competition at the Partner Pferd in Leipzig ahead of Denis Lynch and Paula de Boer-Schwarz.
CSI 5* Opening Competiton – 1,45m against the clock
|Rank
|Rider
|Nation
|Horse
|Result
|1:
|Marvin Jüngel
|GER
|Helene
|0 / 57,00 sec.
|2:
|Denis Lynch
|IRL
|Zensation
|0 / 57,50 sec.
|3;
|Paula de Boer-Schwarz
|GER
|Vancouver
|0 / 60,77 sec.
|4:
|Patrick Stühlmeyer
|GER
|Conterno Blue PS
|0 / 60,99 sec.
|5;
|Frederic Tillmann
|GER
|Kurt Cobain D
|0 / 62,01 sec.