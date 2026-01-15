Ludger Beerbaums Goldfever lebt nicht mehr

Im nahezu „biblischen“ Alter von 35 Jahren ist Ludger Beerbaums ehemaliges Erfolgspferd Goldfever gestorben. Dies teilte Ludger Beerbaum über seine Social Media-Kanäle mit.

Ludger Beerbaum’s former top horse, Goldfever, has died at the almost biblical age of 35. Ludger Beerbaum announced this on his social media channels.

Auf Instagram (@beerbaum.stables) teilt Ludger Beerbaum mit:

Abschied von Goldfever 🤍



Im hohen Alter von 35 Jahren ist der Hengst, der wie kaum ein anderes Pferd die Laufbahn seines Reiters Ludger Beerbaum begleitet hat, in seinem Heimatstall in Riesenbeck verstorben. In einer einzigartigen Sportlerlaufbahn, in der Goldfever Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, Europameisterschaften und Deutschen Meisterschaften ersprungen hat, haben die Siege in den Großen Preisen von Aachen und Calgary einen besonderen Stellenwert und machten ihn zu einer Legende des Springsports.



Nach dem Ende seiner sportlichen Karriere im Jahr 2009 war er noch einige Zeit im Deckeinsatz der Hengststation Beerbaum aktiv und genoss in den letzten Jahren das Rentnerleben auf dem Hof in Riesenbeck.



„Natürlich sind wir heute alle sehr traurig, dass Goldfever nicht mehr unter uns ist – aber wir blicken auch alle mit großer Dankbarkeit und ein bisschen Stolz auf die Erfolge und die gemeinsame Zeit zurück.“, sagt Ludger und schließt ganz besonders auch Marie Johnson, die Goldfever während seiner Zeit als Sportler betreut hat, und Petra Schmid, die sich bis heute jeden Tag um ihn gekümmert hat, mit ein.



Gemeinsam mit seiner Besitzerin Madeleine Winter-Schulze sagt das ganze Team der Beerbaum Stables „Danke Goldfever und mach’s gut!“

On his Instagram account (@beerbaum.stables) schreibt Ludger:

Farewell to Goldfever



At the remarkable age of 35, the stallion who accompanied Ludger Beerbaum’s career like hardly any other horse, has passed away in his home stable in Riesenbeck. In a unique and outstanding career, Goldfever won gold medals at the Olympic Games, European Championships, and German Championships. His victories in the Grand Prix of Aachen and Calgary hold a very special place and made him a legend of show jumping.



After the end of his sporting career in 2009, he was breeding for some time at the Beerbaum Stallion station and, in recent years, enjoyed his retirement on the farm in Riesenbeck.



“Of course, we are all very sad today that Goldfever is no longer with us – but we also look back with great gratitude and a little pride on his successes and the time we shared,” says Ludger, expressly including Marie Johnson, who cared for Goldfever during his time as a sport horse, and Petra Schmid, who looked after him every single day until the very end.



Together with his owner Madeleine Winter-Schulze, the entire team at Beerbaum Stables says, “Thank you, Goldfever, and farewell.”

Material: Instagram-account: @beerbaum.stables

Foto Copyright: Instagram-account @beerbaum.stables